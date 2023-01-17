Добавьте один необычный ингредиент в суп и это улучшит его вкус

Этот совет подойдет для поваров, желающих вынести вкус любых супов на новый уровень.

Супы – чрезвычайно распространённый по всему миру вид приготовления пищи. Украинцы также любят такие блюда и даже имеют собственные народные рецепты. В сети рассказали об одном лайфхаке, который улучшит вкус любого супа, в частности, украинского борща.

Со временем супы могут надоедать, но это очень полезный вид приготовления, ведь много полезных веществ из продуктов впитывает бульон. Можно добавить в суп сок овощей, чтобы добавить новые вкусовые ноты и блюдо получилось более аппетитным. Подойдут в зависимости от самого рецепта супа, как сок моркови, капусты, свеклы, сельдерея и томатный сок.

Для лучшего вкуса используйте только свежий сок домашнего приготовления или качественный из магазина.

Добавлять сок овощей в суп следует только в конце приготовления блюда. Если добавить сок в начале приготовления, вы не добьетесь положительного результата, вкус просто растворится в бульоне. Если добавить сок в конце, можно сделать суп более пикантным, ведь сохранится отдельный вкус выбранного овоща.

Этот дополнительный ингредиент обогатит суп витаминами и придаст новый вкус. Такое "новое" старое блюдо точно удивит ваших гостей и близких.

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