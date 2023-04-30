Добавьте в молоко всего два ингредиента: Как приготовить творог в домашних условиях
Украинский кулинарный блоггер и ресторатор Евгений Клопотенко в своем обучающем видео, опубликованном на его YouTube канале, делится легким и простым рецептом приготовления натурального сыра из молока дома.
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Для этого необходимо иметь следующие ингредиенты:
- 2 л молока;
- сок одного лимона;
- щепотка соли.
Чтобы приготовить творог, необходимо слить в молоко сок одного лимона, добавить щепотку соли, тщательно перемешать и нагреть на маленьком огне.
"После нагрева молока начнет сворачиваться и станет однородной массой. Затем мы переливаем эту массу на марлю", - пояснил Клопотенко.
Получившуюся массу нужно настоять несколько часов в марле. После этого наш натуральный сыр готов к употреблению. Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко, чтобы оно не портилось как можно дольше.
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