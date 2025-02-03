'Добрались' до газовых платежек: украинцам рассказали, как не попасться на новую схему мошенников

Мошенники начали рассылать украинцам поддельные письма от имени компании "Газораспределительные сети Украины", требуя подписания договоров или оплаты счетов. На самом деле эта информация не соответствует действительности и имеет целью похищение личных данных граждан.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Мошенники рассылают поддельные письма, содержание которых обычно выглядит следующим образом:

требование подписать договор или подтвердить документы;

настойчивый призыв оплатить счета за распределение природного газа;

ссылка для перехода, которая содержит фишинговые угрозы.

''Добрались'' до газовых платежек: украинцам рассказали, как не попасться на новую схему мошенников. Источник: ЦПИ ''Добрались'' до газовых платежек: украинцам рассказали, как не попасться на новую схему мошенников. Источник: ЦПИ

Мошенники используют эти сообщения для завладения вашими личными данными. Представители компании "Газсети" предостерегают: переходить по подобным ссылкам крайне опасно. "Газораспределительные сети Украины" напоминают потребителям о важности соблюдения правил безопасности и рекомендуют внимательно проверять адрес электронной почты отправителя:

официальный электронный адрес компании заканчивается на @grmu.com.ua;

любые другие варианты, в частности адреса с доменами, которые могут выглядеть или звучать похоже, являются поддельными.

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Если вам пришло подобное подозрительное письмо:

сразу проверьте адрес электронной почты отправителя;

не переходите по указанным в письме ссылкам;

при малейших сомнениях свяжитесь с компанией "Газсети" через официальные каналы связи.

Как уберечься

не открывайте письма, если они вызывают подозрение;

не предоставляйте личные данные, даже если запрос поступает якобы от известной компании;

всегда сверяйте официальные контакты компании перед тем, как реагировать на электронные письма.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества:

смените пароли ко всем своим аккаунтам;

заблокируйте финансовые счета и свяжитесь с банком, чтобы предотвратить несанкционированные операции;

немедленно обратитесь в правоохранительные органы и сообщите о случае мошенничества.

Напомним, ранее мы рассказывали о мошенничестве через фишинговые сайты и как от него уберечься.

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