Долго не черстветь: как лучше хранить хлеб
Мнения людей разделились: некоторые убеждены, что хлеб следует хранить в холодильнике, чтобы дольше он оставался свежим, а другие категорически выступают против такой идеи.
UAportal расскажет, как правильно хранить хлеб на кухне. В частности, хлеб в холодильник не стоит класть, ведь там он будет черстветь в три раза, чем при комнатной температуре. Причина состоит в процессе кристаллизации молекул крахмала, изменяющего текстуру хлеба.
Однако существует важный аспект: хлеб может находиться в холодильнике, однако ограниченное время. Если вам нужен свежеиспеченный хлеб в течение 2-3 дней, вы можете использовать этот метод.
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Как хранить хлеб в холодильнике: рекомендации
- Избегайте полиэтиленовых пакетов: благодаря испаряющемуся из хлеба влаге полиэтиленовый пакет только ускорит процесс черствения. Используйте бумажный пакет, затем оберните его полиэтиленовой или пищевой пленкой.
- Правила для горячего хлеба: если хлеб еще горячий, дайте ему остыть, прежде чем положить его в пакет. Горячий хлеб, завернутый в пакет, создаст конденсат.
Где хранить хлеб на кухне:
- У хлебницы: благодаря хлебнице можно хранить хлеб недолго, максимум два дня. Лучше всего использовать деревянную хлебницу, а саму ее разместить в закрытом кухонном шкафу, подальше от солнечных лучей.
- В морозильнике: для длительного хранения важно использовать морозильную камеру. Хлеб можно положить в морозильник в магазинной упаковке или полиэтиленовом пакете, свернутом в пищевую пленку или фольгу.
Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.
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