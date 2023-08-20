Долго не черстветь: как лучше хранить хлеб

Мнения людей разделились: некоторые убеждены, что хлеб следует хранить в холодильнике, чтобы дольше он оставался свежим, а другие категорически выступают против такой идеи.

UAportal расскажет, как правильно хранить хлеб на кухне. В частности, хлеб в холодильник не стоит класть, ведь там он будет черстветь в три раза, чем при комнатной температуре. Причина состоит в процессе кристаллизации молекул крахмала, изменяющего текстуру хлеба.

Однако существует важный аспект: хлеб может находиться в холодильнике, однако ограниченное время. Если вам нужен свежеиспеченный хлеб в течение 2-3 дней, вы можете использовать этот метод.

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Как хранить хлеб в холодильнике: рекомендации

Избегайте полиэтиленовых пакетов: благодаря испаряющемуся из хлеба влаге полиэтиленовый пакет только ускорит процесс черствения. Используйте бумажный пакет, затем оберните его полиэтиленовой или пищевой пленкой.

Правила для горячего хлеба: если хлеб еще горячий, дайте ему остыть, прежде чем положить его в пакет. Горячий хлеб, завернутый в пакет, создаст конденсат.

Где хранить хлеб на кухне:

У хлебницы: благодаря хлебнице можно хранить хлеб недолго, максимум два дня. Лучше всего использовать деревянную хлебницу, а саму ее разместить в закрытом кухонном шкафу, подальше от солнечных лучей.

В морозильнике: для длительного хранения важно использовать морозильную камеру. Хлеб можно положить в морозильник в магазинной упаковке или полиэтиленовом пакете, свернутом в пищевую пленку или фольгу.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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