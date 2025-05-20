Долгожданное лето: Диденко рассказала, когда Украина станет самой теплой в Европе

К Украине приближается долгожданное потепление. Вскоре она окажется среди самых теплых стран Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, обнародовав прогнозную карту погоды на 22 мая. "В четверг и пятницу в большинстве регионов страны температура поднимется до +20...+25°C.

На сегодня, по словам Диденко, в Украине еще сохраняется влажная погода с периодическими дождями, хотя местами возможны кратковременные прояснения.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18°C, а в отдельных регионах, в частности, на Волыни, Ровенской и Луганской областях, столбики термометров поднимутся до +17...+20°C.

В столице также местами ожидаются дожди, а дневная температура составит около +15°C.

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"В ближайшее время будет умеренно тепло, еще теплее станет на выходных – 24–25 мая. Затем ожидается кратковременное снижение температуры, после чего вернется тепло", – подытожила синоптика.

Долгожданное лето: Диденко рассказала, когда Украина станет самой теплой в Европе. Источник: Наталья Диденко/Facebook Долгожданное лето: Диденко рассказала, когда Украина станет самой теплой в Европе. Источник: Наталья Диденко/Facebook

В течение этой недели в Украине сохраняется типичная для весны погода с постепенным повышением температуры.

По словам синоптика Натальи Птухи, температурный фон становится более стабильным, хотя атмосферные фронты могут приносить непродолжительные дожди, что будет несколько снижать дневную температуру.

В ночные часы ожидается от +4° до +10°, а ближе к четвергу возможно повышение до +14°.

В западных регионах будет несколько прохладнее – до +19°, что связано с дождями и возможными грозами.

На выходных возможно незначительное понижение температуры, однако ночью она будет оставаться стабильной.

В начале следующей недели дневные температуры снова поднимутся до отметки около +20°.

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