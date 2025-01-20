Доллар или евро: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать средства в 2025 году

Прежде чем определиться с валютой для вложений, следует обратить внимание на экономические процессы, которые могут влиять на динамику курса. Сейчас одни специалисты рекомендуют выбирать доллар, тогда как другие считают, что во второй половине года ситуация может измениться, и поэтому игнорировать евро не стоит.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, выбор валюты для сбережения следует осуществлять в зависимости от времени, когда вы планируете провести обмен. Об этом пишет команда UAportal со ссылкой на "РБК-Украина".

Шевчишин считает, что в первой половине года и в ближайшие месяцы целесообразнее всего инвестировать в доллар. Эта валюта выглядит более выгодной по сравнению с евро, которое сейчас находится под значительным давлением.

"Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия", – отметил он.

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В то же время евро может начать быстрее восстанавливаться после старта переговоров или достижения определенных мирных соглашений. Это может поддержать валюту во второй половине года, когда евро станет более привлекательным, чем доллар.

Стоит заметить, что по словам аналитика, гривна, независимо от обстоятельств, продолжит ослабевать.

Другой взгляд на ситуацию имеет директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина, который отмечает, что нынешние события напоминают ситуацию перед инаугурацией Трампа в 2017 году, когда евро было слабым, а доллар – чрезвычайно сильным.

"Но оказалось так, что в первый год президентства Дональд Трамп сразу сказал, что он против сильного доллара. И получается, что доллар в первый год его президентства показал худшую динамику за последние 20 лет", – рассказал он.

Щербина отмечает, что в 2025 году евро может даже превысить психологический барьер в 50 гривен. В то же время средний курс доллара будет на уровне 44 гривны.

Напомним, ранее эксперт назвал дни недели, когда выгоднее менять доллары.

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