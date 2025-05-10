Доллар удивит: экономисты прогнозируют заметные колебания курса в Украине

В Украине прогнозируется существенная корректировка официального курса доллара. В банковских кругах ожидают, что к концу мая стоимость валюты может вырасти до 41,6–42 гривен.

Между тем, Национальный банк на понедельник, 12 мая, установил курс на уровне 41,55 грн – это на 3 копейки больше по сравнению с текущим, что будет действовать в выходные. В комментарии для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиций Глобус Банка Тарас Лесовой отметил, что в течение мая на ситуацию с валютой будет влиять ряд факторов.

Среди основных – вероятная отмена торговых преференций ЕС для украинского экспорта (ожидается после 5 июня), а также постепенное повышение потребительских цен.

Впрочем, как отметил банкир, валютный рынок и дальше будет находиться под надзором и поддержкой Национального банка. В частности, будет сохраняться режим контролируемой гибкости, который:

минимизирует вероятность резких валютных колебаний;

направленный на поддержание равновесия между спросом и предложением на рынке.

Читайте также: Курс сюрпризом: что придумали обменники и почему украинцам тяжело продать доллары

"Мы прогнозируем, что во второй половине мая курс доллара может вырасти примерно на 1%, что позволит ожидать его в пределах 41,6–42 грн до конца месяца", – подытожил Тарас Лесовой.

Прогнозы по курсу доллара в обменниках и банках

Эксперт также отметил, что в период с 12 по 18 мая доллар в финансовых учреждениях и обменных пунктах будет колебаться в пределах 41,2–41,6 грн.

По результатам торгов вечером 9 мая банки установили средний курс на уровне 41,2 грн (покупка) и 41,8 грн (продажа). В обменниках на тот же момент курс составил около 41,13 грн. на покупку и 41,55 грн. на продажу. Это свидетельствует о тенденции к:

повышение курса продаж в банковских учреждениях;

рост и покупательного, и продажного курса в обменниках.

"Ситуация на валютном рынке будет оставаться в целом стабильной и предсказуемой. Колебания курса будут соответствовать принципам контролируемой гибкости – незначительные и переменные: возможны как небольшие повышения, так и периодические понижения", – отметил банкир.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам посоветовали, во что выгоднее вкладывать деньги в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!