Доплаты предусмотрены, но не всем: будут ли расти пенсии в 2024 году

В марте пенсионеры получили увеличение пенсий из-за ежегодной индексации. Этот процесс происходит один раз в год, и пока другие увеличения выплат в этом году не предусмотрены.

Нынешняя индексация, которая была проведена в марте, коснулась более 10 миллионов украинских пенсионеров. Об этом пишет 24 канал.

Увеличение пенсионных выплат было предоставлено следующим категориям граждан:

пенсионеры, получающие пенсию на общих основаниях;

пенсионеры силовых ведомств;

лица, получающие пенсию по инвалидности;

бывшие ученые;

госслужащие;

работники органов местного самоуправления

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По словам специалиста в сфере пенсионного обеспечения Сергея Коробкина, в этом году не стоит ожидать дальнейшего роста пенсий.

"Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости", – отметил Сергей Коробкин.

Таким образом, граждане Украины могут надеяться только на отдельные доплаты к пенсиям.

Кто получит индивидуальные доплаты

Согласно решению Правительства, до 24 августа 2024 года ветеранам войны предоставят единовременную денежную помощь.

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанные лицами с инвалидностью:

I группа – 3100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и гетто, и дети, рожденные в этих местах:

получат 1000 гривен.

Граждане, отмеченные за особые заслуги перед государством:

получат 3100 гривен.

Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз:

получат 650 гривен.

Участники войны, бывшие заключенные концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно депортированы на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов против национал-социалистического режима:

получат 450 гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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