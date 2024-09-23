Дорожают и будут дорожать: эксперты советуют сделать запасы определенных продуктов

Украинцы уже почувствовали рост цен на овощи, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжится. Как отмечает экономический эксперт Олег Пендзин, главной причиной подорожания стало засушливое лето, негативно повлиявшее на урожайность.

"Лук, морковь, капуста и картофель – цены на эти овощи уже выросли и продолжат расти", – отметил Пендзин в интервью Komersant.Info. По его словам, больше подорожали лук и морковь, а цена на картофель еще может значительно увеличиться до зимы.

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Эксперт объясняет, что помимо засухи, на цены влияет также уменьшение объемов урожая и ухудшение его качества из-за нестабильных погодных условий. По его оценкам, цена на картофель может вырасти на 15-20% к концу года.

"Закупить овощи стоит уже сейчас, пока цены не подскочили еще больше", – советует Пендзин. Он отмечает, что нынешние цены – самые низкие, и в дальнейшем они будут только расти.

Особое внимание эксперт обращает на лук, цена на который может удвоиться, как это уже было в прошлом году. Поэтому прогнозировать дальнейший рост стоимости этого овоща достаточно сложно.

Подводя итог, украинцам стоит быть готовыми к тому, что овощи зимой будут стоить дороже. Эксперты рекомендуют сделать необходимые запасы уже сейчас, чтобы избежать проблем с поставками и высокими ценами в будущем.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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