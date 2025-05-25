Досрочная пенсия для учителей: кто имеет право и на какую сумму рассчитывать

Тема зарплат и пенсий до сих пор остается болезненной для украинских учителей. Не секрет, что уровень их оплаты труда не соответствует значимости профессии. Поэтому многие педагоги еще в молодом возрасте начинают задумываться, на что будут жить в старости.

Многие не знают, но некоторые педагоги имеют возможность досрочного выхода на пенсию. Эта опция доступна тем, кто достиг 55-летнего возраста и имеет за плечами не менее 30 лет трудового стажа. Чтобы оформить такую пенсию, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту работы, пишет УНИАН.

В Украине для педагогов предусмотрены исключения по возрасту выхода на пенсию. В частности, педагоги могут рассчитывать на пенсионные выплаты независимо от возраста, если имеют определенное количество лет стажа в соответствии с периодом, в котором они обращаются за пенсией:

до 1 апреля 2015 года – не менее 25 лет;

с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 года – минимум 25 лет и 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года – по крайней мере 26 лет и 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет и 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – минимум 28 лет и 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – минимум 29 лет и 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 года или позже – не менее 30 лет.

Читайте также: Пенсии с надбавкой: кому перечислят выплаты сразу за несколько месяцев

Общий педагогический стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, также включает работу в дошкольных учебных заведениях и художественных или музыкальных школах – в частности, на должностях воспитателя, музыкального руководителя, заведующего, директора, школьного психолога и т.д.

Следует иметь в виду: если педагог ушел на пенсию за выслугу лет, а потом снова трудоустроится, выплата пенсии будет приостановлена. Законодательство не разрешает одновременно получать заработную плату и пенсию, назначенную за выслугу.

Какую пенсию получают учителя за выслугу лет

Размер пенсионной выплаты для педагогов, достигших 55-летнего возраста, зависит от среднемесячного заработка и стажа, который они успели накопить к моменту завершения трудовой деятельности.

В общем, правила начисления пенсий для педагогов такие же, как и для других профессий. Чем выше была заработная плата и длительный стаж, тем больше сумма ежемесячной выплаты. Например, учитель с зарплатой 14500 грн может рассчитывать на примерно 5700 грн пенсии за выслугу лет. В то же время предусмотрена и верхняя граница – максимальная пенсия в Украине не может превышать 23 610 гривен.

Ранее мы говорили, что учителя могут получить доплату до 40%.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!