Достаточно одной половины чайной ложки: Как удобрять лук, чтобы получить богатый урожай

Лук – известен своей неприхотливостью, а его плоды легко можно использовать в разных кулинарных блюдах. Однако это не означает, что можно забыть о правильном уходе за этой культурой, иначе нельзя ожидать большого и качественного урожая.

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Поэтому опытные огородники рекомендуют добавлять мочевину в лунки при посадке. Карбамид является отличным источником азота для этого растения и достаточно небольшого количества удобрения, например, половины чайной ложки.

Важно не переборщить с количеством удобрения, поскольку это может негативно отразиться на качестве плодов.

Дополнительно, дачники также используют перепревший компост, богатый минеральными веществами и способствующий получению высоких результатов при выращивании овощей. Достаточно выложить небольшое количество этого компоста в каждую лунку.

Рекомендуется применить эти методы при посадке этого растения, чтобы убедиться в их эффективности.

Напомним, ранее мы писали о том, как подготовить лук для посадки, чтобы получить богатый урожай.

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