Дожди не утихают: прогноз погоды в Украине на 29 мая

Завтра, 29 мая, в Украине сохранится дождливая погода — осадки будут продолжаться во многих регионах, а местами возможны даже ливни. Атмосферные условия остаются неустойчивыми, поэтому в западных, северных и большинстве центральных областей снова ожидаются периодические дожди, иногда достаточно интенсивные.

На юге и востоке страны также прогнозируются осадки, хотя они будут носить локальный характер. Об этом сообщается в синоптическом прогнозе Наталки Диденко.

Читайте также: Когда в Украине ожидается потепление: прогноз погоды

Температурный фон в разных регионах будет существенно отличаться. Прохладнее всего будет на западе, где столбики термометров не поднимутся выше +15…+19 градусов. В то же время теплая погода ожидается на востоке Украины, где температура будет достигать +23…+26 градусов. На остальной территории страны воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В Киеве также прогнозируются дожди, а дневная температура будет колебаться около +20 градусов.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!