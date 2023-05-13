Древнеегипетский журнал отгулов возрастом 1250 лет: стало известно, по каким причинам египтяне пропускали работу.

Даже в 1250 году до н.е. египтяне должны были давать работодателю объяснения относительно своего отсутствия на работе, которые записывались в специальный журнал посещения под названием остракон. В Британском музее выставлен артефакт, в котором записаны причины отсутствия 40 работников в течение 280 дней года.

Об этом пишет IFLScience.

В остраконе 1250-летнего возраста можно увидеть уникальный пример трудовых отношений древних египтян. На известняковом куске записана информация о посещении 40 работников в течение 280 дней в году. В журнале записаны даты и причины отсутствия на работе того или иного работника.

В остраконе содержится двадцать четыре строчки написанные новоегипетским иератическим письмом спереди и двадцать одна строчка на обороте. В каждой строке есть слово, выделенное красным цветом, указывающее причину отсутствия сотрудника на работе.

Некоторые из причин отгулов понятны, другие вызывают удивление: например, причина отсутствия Себы – укус скорпиона, а Пеннуб ухаживал за больной матерью. Некоторые работники даже указывали причиной отсутствия уход за женой или дочерью во время менструации. Впечатляет то, что общество было прогрессивным настолько, что с уважением относились к причинам такого рода.

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Также причиной отсутствия на работе указывали бальзамирование и обертывание своих умерших родственников. Также египтяне часто варили пиво, что являлось уважительной причиной для отсутствия на работе.

Пиво для египтян было важной составляющей их рациона, его приносили в жертву богам, а иногда выплачивали в качестве зарплаты. На основе древнего остракона можно заключить, что древние египтяне относились к построению рабочего процесса лучше, чем некоторые работодатели в 21 веке.

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