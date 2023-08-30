Древний мост соединял Англию и Уэльс: археологи обнаружили 2000-летнее деревянное сооружение (фото)

В британском городе Чепстоу, известном как ворота в Уэльс, обнаружили остатки древнего моста, соединявшего Англию и Уэльс. Остаткам конструкции около 2000 лет.

Это деревянное сооружение, которое, как считают, построили римляне, обнаружили сохранившимся в иле. Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи имели всего два часа, чтобы раскопать его, и им пришлось привлечь специализированные спасательные группы из-за опасного характера их задачи.

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Старинный переход соединяет путь между Уэльсом и Англией примерно в полумиле вверх по течению Чепстоу к селу Тутшил в Глостершире.

Ранее мост был обнаружен и частично раскопан в 1911 году доктором Орвиллом Оуэном. Приблизительно в то же время он также появился на старой карте Ordnance Survey, но с тех пор был похоронен в грязи.

С древесины были взяты образцы, которые теперь пройдут углеродную датировку, чтобы определить точный возраст моста.

Напомним, в пирамиде майя обнаружили доказательства, что древние племена отрезали головы людям для ритуалов.

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