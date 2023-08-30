Стародавній міст з’єднував Англію та Уельс: археологи виявили 2000-річну дерев’яну споруду (фото)

У британському місті Чепстоу, відомому як ворота до Уельсу, виявили залишки стародавнього мосту, який з'єднував Англію та Уельс. Залишкам конструкції близько 2000 років.

Цю дерев’яну споруду, яку, як вважають, збудували римляни виявили збереженою в мулі. Про це повідомляє Daily Mail.

Археологи мали лише дві години, щоб розкопати його, і їм довелося залучити спеціалізовані рятувальні групи через небезпечний характер їхнього завдання.

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Старовинний перехід з’єднує шлях між Уельсом та Англією приблизно за півмилі вгору за течією Чепстоу до села Тутшіл у Глостерширі.

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Раніше міст був виявлений і частково розкопаний у 1911 році доктором Орвіллом Оуеном. Приблизно в той же час він також з’явився на старій карті Ordnance Survey, але відтоді був похований у бруді.

З деревини було взято зразки, які тепер пройдуть вуглецеве датування, щоб визначити точний вік мосту.

Нагадаємо,у піраміді майя знайшли докази, що давні племена відрізали голови людям для ритуалів.

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