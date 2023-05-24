Древняя традиция африканских племен: что такое ритуал Камбо и какую опасность для человеческой жизни он несет

Коренные народы Амазонки традиционно наносят вещество, добытое из кожных желез амазонской гигантской обезьяньей лягушки на свою кожу. Сначала камбо использовали в медицине, но сейчас ее широко используют псевдошаманы. Несмотря на запрет местного правительства и смертельные случаи, Камбо продолжает активно использоваться в различных ритуалах.

Об этом пишет IFLScience.

Ядовитое вещество наносится поверхностные ожоги на коже, чтоб ускорить процесс всасывания в кровь и усилить эффект. Но яд амазонской лягушки действует на человеческий организм по-разному, в частности, вызывая следующие последствия:

длительная рвота;

судороги;

смерть.

Воздействие камбо на человека

Попав в человеческий организм, камбо попадает в лимфатическую систему, а затем в кровоток. Человек испытывает разнообразные патологические физиологические эффекты:

приток жары;

покраснение лица;

тошнота;

рвота;

общее недомогание;

учащенное сердцебиение;

головокружение;

отек лица;

позывы к дефекации.

ощущение кома в горле;

затрудненное глотание;

боль в животе;

тошнота;

рвота;

диарея;

насморк;

слезы;

отек губ, век и лица;

отек языка или горла.

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Ради этих эффектов и проводится обряд Камбо. Кроме того, после попадания вещества в организм человека у него могут возникать психоделические эффекты или галлюцинации.

Опасность яда амазонской лягушки

Яд действует на человека от 15 до 30 минут. Продолжительность физического воздействия на человека обычно длится столько же. Но некоторые люди могут находиться под влиянием яда до нескольких часов. Известны летальные случаи после попадания яда в тело, а также случаи гепатита, психоза, длительной рвоты, гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови), судорог, разрыва пищевода и остановки сердца.

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