Дроны атаковали аэропорт Миллерово Ростовской области РФ: раздалось по меньшей мере 10 взрывов (видео)

Вечером 21 июля в Ростовской области раздалась серия громких взрывов. Местные жители сообщили о минимум десяти мощных ударах, после чего в районе военного аэродрома Миллерово появились вспышки света.

Об этом информируют российские паблики. В министерстве обороны России заявили, что над регионом якобы было сбито 12 беспилотников, а всего в разных областях страны уничтожено 25 дронов. В соцсетях распространили видео с места событий, на которых слышны звуки взрывов и активная работа систем противовоздушной обороны.

Читайте также: Дроны атаковали Москву и Дзержинск: местные сообщают о прилетах (видео)

Официальные власти Ростовской области ситуацию пока не комментируют. Известно, что именно с авиабазы в Миллерово регулярно запускают ударные дроны по территории Украины.

Ранее мы говорили, что РФ накапливает производство Шахедов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!