Дроны атаковали Крым: вблизи военных аэродромов раздавались взрывы (фото)

Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 121 украинского беспилотника ночью 2 мая. Атаки были направлены на оккупированный Крым и несколько регионов России, а в ряде крымских населенных пунктов ночью раздавались многочисленные взрывы.

Согласно сообщению российского ведомства, 89 дронов были сбиты непосредственно над Крымским полуостровом и еще 23 — над акваторией Черного моря. Также россияне заявили об уничтожении 4 беспилотников над Краснодарским краем, 2 – над Орловской областью, и по одному над Брянской, Белгородской областями и над Азовским морем. Об этом сообщили Минобороны РФ, Telegram-канал " Крымский ветер ", так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о взрывах в Севастополе, Джанкое и вблизи военных аэродромов в Саках, Новофедоровке и Каче. Канал опубликовал видеоматериалы со звуками взрывов и фотографии пожара в селе Углово недалеко от аэродрома Качи, отметив, что "что-то горит после работы росПВО".

Оккупационные власти Севастополя в лице Михаила Развожаева подтвердили факт атаки. Сначала, после 2 часов ночи, он сообщил о якобы уничтожении 7 беспилотников над морем. Впоследствии, около 3 часов, Развожаев заявил о "массированной комбинированной атаке на Севастополь" в районах мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы, уверяя, что никакие объекты не пострадали.

Около 4 часов утра российские информационные ресурсы сообщили о временном закрытии движения по Крымскому мосту, которое было восстановлено только через 2,5 часа.

Напомним, дроны атаковали на приборостроительный завод в российском Муроме.

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