Дрони атакували на приладобудівний завод у російському Муромі (фото)

У російському місті Муром Володимирської області стався потужний удар по стратегічному оборонному об'єкту. Муромський приладобудівний завод став ціллю атаки безпілотників, внаслідок якої виникла масштабна пожежа.

Підприємство зазнало серйозних пошкоджень. На території заводу пролунало 5 вибухів, які вразили щонайменше дві будівлі, спричинивши займання. Про це пишуть Суспільне, РБК-Україна та Бабель із посиланням на власні джерела.

Муромський приладобудівний завод має особливе значення для російського військово-промислового комплексу, оскільки виробляє засоби запалювання боєприпасів та комплектуючі для військово-морського флоту і авіації РФ. Через свою роль у забезпеченні російської військової агресії проти України підприємство внесено до санкційних списків України та Європейського Союзу.

Російська сторона частково підтвердила факт атаки. Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив про велику пожежу на підприємстві в Муромі, зазначивши, що горить складське приміщення площею 360 квадратних метрів. За його словами, причиною загоряння стало падіння безпілотників, частину з яких нібито вдалося "придушити засобами РЕБ".

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Авдєєв додав, що одна з двох пошкоджених будівель зазнала значних руйнувань і там виникла пожежа, яку вдалося локалізувати, а інша зазнала незначних пошкодень.

На тлі цих подій Росавіація тимчасово обмежила роботу трьох найближчих аеропортів - у Іваново, Нижньому Новгороді та Ярославлі. Обмеження діяли близько години, після чого були скасовані.

Нагадаємо, дрони атакували російський Брянськ.

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