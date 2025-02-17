Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ: загорелся масштабный пожар (видео)

Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже заявил о "массированной атаке" беспилотников на область, однако в его комментарии Ильский НПЗ не упоминался.

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По данным местных соцсетей, в ночь на 17 февраля в регионе прозвучала серия мощных взрывов. Отмечается, что обломки вероятно сбитого дрона упали вблизи НПЗ, повлекшие возгорание.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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