Дроны атаковали российские Саратов и Энгельс, где располагаются бомбардировщики ТУ-160 и ТУ-195.

26 августа дроны атаковали русские города Саратов и Энгельс. БПЛА якобы сбила противовоздушную оборону, однако их обломки упали на жилые дома.

Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Одна женщина получила серьезные ранения, ее госпитализировали. В Энгельсе обошлось без пострадавших.

Впоследствии стало известно, что в Саратове пострадали 4 человека.

Как сообщают в российском Минобороны, над страной якобы сбили 20 дронов, в том числе 9 - над Саратовской областью.

Отметим, что Энгельси расположен аэродром, где базируются самолеты российской стратегической авиации, в том числе бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 ТС, совершающие пуски ракет по Украине.

Напомним, 20 августа армия РФ атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.

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