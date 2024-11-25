Дроны атаковали российскую Калугу: сгорел завод для изготовления компонентов ракетных систем (видео)

В городе Калуга в Калужской области РФ был атакован дронами завод "Тайфун", входящий в состав российского военно-промышленного комплекса.

Завод "Тайфун" занимается производством систем связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования. Здесь производятся компоненты для систем наблюдения и наведения, которые устанавливаются на боевую технику. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Также предприятие снабжает деталями для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов. Кроме производства, завод осуществляет обслуживание и модернизацию находящейся на вооружении российской армии военной техники.

Кроме того, Тайфун выпускает электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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