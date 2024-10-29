Дроны атаковали университет спецназа в Чечне: загорелась крыша поврежденного здания

Утром 29 октября дроны атаковали "университет спецназа" в Гудермесе. Там произошел пожар.

Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", — заявил Кадыров.

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Как пишут российские СМИ, университет был открыт в 2013 году. В апреле 2022 года на его базе был открыт центр подготовки для отправки на войну против Украины.

Напомним, в Джанкое и Симферополе в Крыму раздавались мощные взрывы.

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