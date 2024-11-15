Дроны атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ: россияне заявили об уничтожении 46 БПЛА (видео)

В ночь на 15 ноября Краснодарский край россии подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. По неофициальным данным, главной целью стал военный аэродром в городе Крымск.

Российская сторона заявила об уничтожении 51 украинского беспилотника, из которых 36 были сбиты над Краснодарским краем, 10 – над Азовским морем, три – над временно оккупированным Крымом и два – в Белгородской области. Об этом сообщают российские СМИ.

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Местные жители Крымска сообщили о серии мощных взрывов в городе. По информации главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атака была направлена на военный аэродром.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение обломков дронов на территории четырех частных домовладений в Крымске, где была повреждена крыша дома и автомобиль. У станицы Полтавской также зафиксированы повреждения крыши одного дома и выбиты окна в другом.

Напомним, дроны атаковали российский Саратов.

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