Дроны массированно атаковали россию: под удар попали аэродромы и энергетические объекты (фото, видео)

В ночь на 10 сентября власти нескольких российских регионов сообщили о масштабной атаке беспилотников. По предварительной информации, под удар попали объекты топливно-энергетической инфраструктуры и аэродромы.

Министерство региональной безопасности Тульской области заявило о якобы уничтожении двух беспилотников, обломки которых упали на объект топливно-энергетического комплекса.

Согласно информации из Telegram-каналов врага, некоторые из которых связаны с российскими силовыми структурами, главный удар этой ночью был направлен на аэродромы. Сообщается, что якобы подверглись ударам аэродрома в Московской, Калужской и Курской областях России.

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Также беспилотники нанесли удары по Крыму, а также по Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областям.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что были сбиты 14 летевших на Москву беспилотников. БПЛА сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Однако жители подмосковного Раменского сообщают, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. На месте виден пожар. Пока информации о пострадавших нет. Горят 10 и 11 этажа здания. Позже это подтвердил и мэр города.

Впоследствии появилась информация еще о двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

РосСМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".

Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что на аэродроме продолжается ликвидация пожара.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, дроны атаковали Волоконовский район Белгородской области. Предварительно произошло попадание в хранилище топлива, после удара БПЛА оно загорелось.

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