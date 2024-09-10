Дроны массированно атаковали россию: под удар попали аэродромы и энергетические объекты (фото, видео)
В ночь на 10 сентября власти нескольких российских регионов сообщили о масштабной атаке беспилотников. По предварительной информации, под удар попали объекты топливно-энергетической инфраструктуры и аэродромы.
Министерство региональной безопасности Тульской области заявило о якобы уничтожении двух беспилотников, обломки которых упали на объект топливно-энергетического комплекса.
Согласно информации из Telegram-каналов врага, некоторые из которых связаны с российскими силовыми структурами, главный удар этой ночью был направлен на аэродромы. Сообщается, что якобы подверглись ударам аэродрома в Московской, Калужской и Курской областях России.
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Также беспилотники нанесли удары по Крыму, а также по Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областям.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что были сбиты 14 летевших на Москву беспилотников. БПЛА сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Однако жители подмосковного Раменского сообщают, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. На месте виден пожар. Пока информации о пострадавших нет. Горят 10 и 11 этажа здания. Позже это подтвердил и мэр города.
Впоследствии появилась информация еще о двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.
РосСМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".
Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что на аэродроме продолжается ликвидация пожара.
Напомним, в воскресенье, 9 сентября, дроны атаковали Волоконовский район Белгородской области. Предварительно произошло попадание в хранилище топлива, после удара БПЛА оно загорелось.
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