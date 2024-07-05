Дроны 'посетили' рф: возле Ростова попадание в НПЗ и ТЭЦ, в Приморско-Ахтарске целью был аэродром (видео)

Ночью 5 июля две российские области подверглись атаке беспилотников. Взрывы зафиксированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

По данным российского минобороны, ночью на территории рф средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, "уничтожено и подавлено 10 БПЛА над территорией Ростовской области".

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Однако в соцсетях россияне сообщают, что вблизи Ростова дроны попали в нефтяной терминал и повредили ТЭЦ-2. А в Приморско-Ахтарске Краснодарского края рф повреждена электроподстанция, в городе исчезли электроэнергия и вода.

Взрывы в Ростове 5 июля. Источник: Скриншот с видео t.me/etorostov_tg Взрывы в Ростове 5 июля. Источник: Скриншот с видео t.me/etorostov_tg

Взрывы в Ростове 5 июля. Источник: Скриншот с видео t.me/etorostov_tg Взрывы в Ростове 5 июля. Источник: Скриншот с видео t.me/etorostov_tg

"Несколько беспилотников сбили над Приморско-Охтарском. Обломки повредили гражданские объекты. Сотрудники МЧС уже работают на месте. Предварительно пострадавших нет", – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в час ночи.

Но через несколько часов он уточнил, что в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. "Госпитализированы 6 человек... В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жителей дома эвакуировали... Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы", — написал губернатор.

Губернатор Ростовщины тем временем сообщил, что в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

Напомним, 3 июля морские дроны атаковали в Новороссийскую военно-морскую базу части Черноморского флота рф.

А 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.

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