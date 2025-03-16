Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

В ночь на 16 марта в Чернигове во время российской атаки БПЛА один из них попал в пятиэтажку. Также известно, что другой "шахед" повредил два частных дома.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский на своей Telegram-странице. На месте взрыва есть пожар. Работают все спасательные службы.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram

По информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате попадания одного из "шахедов" разрушены два верхних этажа многоэтажки.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram

Брижинский отмечает, что в поврежденной пятиэтажке завалены две квартиры, доступ к которым ограничен.

Спасатели эвакуировали из одной из заваленных квартир пожилую женщину.

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Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram

Как сообщили в Черниговском городском совете, по состоянию на утро 16 марта ситуация по разрушениям такова:

2 квартиры разрушены;

12 квартир повреждены;

3 автомобиля уничтожены;

2 автомобиля повреждены.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото). Источник: ГСЧС Украины в Telegram

"Обследование продолжается. Информация будет дополняться", – отметили в горсовете.

Напомним, вечером 13 марта российская армия нанесла три удара по Харькову. По информации местных властей, под обстрел попали Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы Харькова.

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