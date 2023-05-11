Дрожжи и трава: как сделать удобрение для растений своими руками

Вы регулярно скошиваете траву на газоне, но не знаете, как ее потом использовать? Мы подскажем вам рецепт удобрения из скошенной травы, подходящий для всех растений.

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Итак, чтобы приготовить удобрение, возьмите большую емкость с крышкой, залейте траву водой, можете туда же набросать сорняков. Для ускорения процесса добавьте дрожжи. Закройте крышкой и оставьте на 2-3 недели периодически помешивая. Созревшая смесь станет темной и пенистой.

Готовый настой процедите и разведите водой в пропорции 1:10 и поливайте растения (1-2 литра на одно растение).

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение из луковой шелухи.

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