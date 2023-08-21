Духи vs туалетная вода: топ-три отличия

Рассмотрим отличия между туалетной водой и парфюмированной. Информацию предоставил сайт radiotrek.

Во-первых, они отличаются концентрацией ароматических элементов. В духовке количество их не превышает 13%, тогда как в туалетной воде эта цифра составляет до 11%. Вторым аспектом является продолжительность звучания нот.

В духах выделяют три вида нот: верхние (легкие), средние (богатые, характерные для "сердца" аромата) и шлейф (продолжающий стойкость запаха). Парфюмерная вода имеет преимущество средних нот, в то время как основа туалетной воды состоит из верхних нот, которые держатся дольше.

Также разница заключается в процентном содержании спирта, в котором растворяется парфюмерная композиция. Парфюмерная вода обычно содержит 90% спирта, в то время как в туалетной воде этот показатель составляет 80%.

Важнейшая разница между ними заключается в длительности устойчивости:

Парфюмерная вода – это насыщенный аромат, но меньший по насыщенности, чем у духов. Она звучит до 5 часов, иногда и дольше.

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Туалетная вода – это легкая композиция, как полупрозрачная шифоновая ткань. Звучит 2-3 часа, после чего аромат можно обновить.

Парфюмерную воду иногда называют "дневными духами". Он подходит для дневного использования, когда вы хотите сохранить аромат в течение дня без интенсивного шлейфа.

Туалетная вода отлично подходит для тех случаев, когда вы не хотите сильного аромата. Она подходит для жаркой погоды, физических нагрузок или домашней носки.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.

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