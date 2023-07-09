Думал, что фанатка: охранник баскетболиста ударил Бритни Спирс (видео)

Звездная певица Бритни Спирс оказалась в центре внимания после того, как ее лицо попало под удар телохранителя баскетболиста Виктора Вембаньямы. Инцидент произошел во время встречи Бритни со своим любимым спортсменом в ресторане Catch в Лас-Вегасе.

Согласно сообщениям TMZ, певица, чувствуя себя фанаткой, предприняла попытку сделать фотоснимок с Виктором, подойдя к нему сзади и похлопав по плечу. Однако охранник Вембаньямы отрицательно воспринял такой подход и ответил физическим насилием, ударив певицу по лицу. В результате удара Бритни упала, а ее очки упали и разбились.

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Охранник немедленно извинился перед певицей, объяснив свои действия тем, что неожиданная реакция была обусловлена пребыванием среди фанатов. Сама Бритни, хотя извинилась за инцидент, все же обратилась в полицию, чтобы зарегистрировать инцидент.

Момент удара Бритни Спирс попал на видео:

После этого инцидента Бритни Спирс обратилась к своим фолловерам в социальных сетях, где заявила, что физическое насилие неприемлемо и призвала уважать друг друга. Она также выразила надежду на публичные извинения от Виктора Вембаньямы и его службы безопасности.

Полиция Лас-Вегаса расследует инцидент, и есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело. Однако некоторые источники отмечают, что охранник пытался оградить Виктора Вембаньямы от натисков Бритни, и удар произошел в результате непреднамеренных действий певицы. Учитывая это, пока не принято решение о привлечении кого-либо к ответственности.

Этот неожиданный инцидент стал травматичным опытом для Бритни Спирс, но она выразила признательность полиции Лас-Вегаса и детективам за поддержку в этой ситуации. Звездная певица отметила важность уважения и предотвращения физического насилия в обществе.

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