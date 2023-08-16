Два действенных способа, чтобы остановить атаку улиток на садовый участок и огород

Как избавиться от улиток - как вывести улитки из капусты

Настоящей проблемой огородников являются улитки на капусте, зелени или других растениях. Чтобы уберечь урожай, нужно избавиться от нашествия вредителей и остановить их раз и навсегда.

Если вы не хотите использовать едкие химические препараты, обратите внимание на народные методы борьбы с улитками. В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" предложили два действенных способа в борьбе с этими вредителями.

Читайте также: Как понять, что чеснок уже созрел и когда его собирать

1. Медная проволока. Для отпугивания улиток можно использовать медную проволоку на горшках с растениями и грядками.

"Добавление медной ленты в верхнюю часть горшков - это простой способ отпугнуть улиток и улиток", – утверждают эксперты.

Медная проволока действительно является эффективным средством, поскольку она вызывает электрический шок у улиток и улиток, когда те прикасаются к нему. Поэтому он является практически непреодолимым препятствием для этих вредителей.

2. Посадите лаванду и полынь. Улитки не любят растения с сильным ароматом, такие как лаванда, фенхель, розмарин и полынь. Попытайтесь посадить вокруг огорода эти растения, чтобы отпугнуть незваных гостей.

Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!