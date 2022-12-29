Два знака зодиака ждет сказочная новогодняя ночь: возможны судьбоносные перемены

Многие с нетерпением ожидают Нового года 2023, чтобы оставить позади все неудачи и начать жизнь с чистого листа. Однако в праздничную ночь удача улыбнется лишь избранным.

По словам астрологов, отлично проведут праздник Тельцы и Девы. Они могут получить важные новости, которые буквально перевернут их жизнь.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака привыкли много работать, чтобы добиться желаемого уровня финансового благополучия, но в этот раз им поможет еще и удача. На новогоднем корпоративе им, вероятно, сообщат о грядущем повышении, что сулит не только большие деньги, но и новые возможности. К тому же одинокие Тельцы имеют все шансы встретить свою вторую половинку на новогоднем празднике, так что стоит присмотреться.

Дева

Девы привыкли все планировать, чтобы быть уверенными в результате. Однако этот Новый год закружит с такой силой, что придется позабыть о традициях. Одинокие уроженцы знака на бурном праздновании Нового года 2023 встретят человека, в которого влюбятся буквального с первого взгляда, и это перевернет и жизнь. Они могут построить крепкие отношения и даже сыграть свадьбу в этот год.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.