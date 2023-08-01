Две самые эффективные ловушки для кухни: Как избавиться от мошек с помощью копеечных средств

Во время жаркой погоды насекомые пытаются проникнуть в наши дома. В частности, кухню часто страдает от атак плодовых мушек, мошек и мух. Однако есть способ привлечь незваных гостей в самодельные ловушки, не используя магазинных химических спреев-репеллентов.

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Изготовление ловушки для мошек – это легко, пишет издание Express. Для этого в посуду нужно налить яблочный уксус и добавить каплю жидкости для мытья посуды. Посуду с ловушкой необходимо закрыть пищевой пленкой, пронзив в ней несколько отверстий. Насекомые, проникнув внутрь, начнут утопать и погибнуть. Положительным моментом этого метода является тот, что благодаря сильному запаху яблочного уксуса мошки быстро попадут в ловушку, а вы сможете избавиться от их на кухне всего за несколько часов.

Если вам недоступен яблочный уксус и вы хотите привлечь мух, есть простой, но действенный альтернативный вариант. Основной ингредиент, который привлечет мух, – это нечто сладкое, такое как мед, сироп или сахар.

Для сахарной ловушки вам понадобится небольшая стеклянная банка с водой и одной чайной ложкой сахара. Разместите банку на кухне, и как только мухи попадут в нее, вылейте ее и повторите процесс снова. Благодаря этим простым, но эффективным методам вы сможете добиться избавления от нежелательных мушек, не пользуясь химическими средствами.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

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