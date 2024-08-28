Дверь и глаза не открывают: языковед указал на распространенную ошибку

Глагол "закрывать" в украинском языке означает загораживать, заслонять, делать невидимым или недоступным для чего-либо. Также оно означает накладывать, навешивать что-нибудь поверх чего-нибудь.

Синонимический ряд этого слова достаточно велик. Это такие соответствия, как:

Забивати

Загороджувати

Заплющувати

Заслоняти

Заставляти

Застеляти

Застилати

Застити

Застувати

Затикати

Затіняти

Затулювати

Затуляти

Затягати

Зачиняти

Накривати

Плющити

Покривати

Причиняти

Склепляти

Стулювати

Стуляти

Укривати

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Глагол закрывать. Источник: ukr-mova.in.ua Глагол закрывать. Источник: ukr-mova.in.ua

Известный филолог Александр Авраменко объяснил, в каких случаях глагол "відкривати" не уместен. В своих исследованиях языковед проанализировал использование таких глаголов, как "відкривати", "закривати", "розплющувати", "відчиняти", "зачиняти" и другие. Он отметил важность точного подбора слов для каждой ситуации, ведь неправильное употребление может исказить содержание высказывания.

Вот некоторые важные моменты, на которые обратил внимание языковед:

Глаза: мы не "открываем" глаза, а именно "розплющуємо" их. Глагол "закрывать" в этом контексте также имеет нюансы: мы можем закрыть глаза руками или использовать эту фразу в переносном смысле, когда игнорируем какую-либо проблему.

Книги: книгу мы "розгортаємо" или "згортаємо", а страницы - "гортаємо". Слово "раскрывать" в этом контексте неуместно.

Двери и окна: для дверей и окон правильнее использовать глаголы "відчиняти" и "зачиняти", а не "открывать" и "закрывать".

Бутылки: выбор глагола зависит от типа бутылки. Например, бутылку с пробкой мы "розкорковуємо", а обычную - "открываем".

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