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Дверь и глаза не открывают: языковед указал на распространенную ошибку

Былим Елена

Дверь и глаза не открывают: языковед указал на распространенную ошибку
Как правильно закрыть глаза . Источник: freepik.com

Глагол "закрывать" в украинском языке означает загораживать, заслонять, делать невидимым или недоступным для чего-либо. Также оно означает накладывать, навешивать что-нибудь поверх чего-нибудь.

Синонимический ряд этого слова достаточно велик. Это такие соответствия, как:

  • Забивати
  • Загороджувати
  • Заплющувати
  • Заслоняти
  • Заставляти
  • Застеляти
  • Застилати
  • Застити
  • Застувати
  • Затикати
  • Затіняти
  • Затулювати
  • Затуляти
  • Затягати
  • Зачиняти
  • Накривати
  • Плющити
  • Покривати
  • Причиняти
  • Склепляти
  • Стулювати
  • Стуляти
  • Укривати

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Глагол закрывать. Источник: ukr-mova.in.ua
Глагол закрывать. Источник: ukr-mova.in.ua

Известный филолог Александр Авраменко объяснил, в каких случаях глагол "відкривати" не уместен. В своих исследованиях языковед проанализировал использование таких глаголов, как "відкривати", "закривати", "розплющувати", "відчиняти", "зачиняти" и другие. Он отметил важность точного подбора слов для каждой ситуации, ведь неправильное употребление может исказить содержание высказывания.

Вот некоторые важные моменты, на которые обратил внимание языковед:

Глаза: мы не "открываем" глаза, а именно "розплющуємо" их. Глагол "закрывать" в этом контексте также имеет нюансы: мы можем закрыть глаза руками или использовать эту фразу в переносном смысле, когда игнорируем какую-либо проблему.

Книги: книгу мы "розгортаємо" или "згортаємо", а страницы - "гортаємо". Слово "раскрывать" в этом контексте неуместно.

Двери и окна: для дверей и окон правильнее использовать глаголы "відчиняти" и "зачиняти", а не "открывать" и "закрывать".

Бутылки: выбор глагола зависит от типа бутылки. Например, бутылку с пробкой мы "розкорковуємо", а обычную - "открываем".

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