Двойная оплата труда: кто из украинских учителей может рассчитывать на 100% надбавку

В Украине отдельные категории учителей могут рассчитывать на существенное повышение заработной платы – прибавку в 100%. Однако эта финансовая поддержка относится только к определенной группе педагогов.

Дополнительные выплаты предусмотрены для учителей-бюджетников, работающих в зоне боевых действий. Об этом сообщает Новости.LIVE.

Руководство образовательных учреждений может инициировать дополнительную надбавку за престижность труда, варьирующуюся от 5% до 30%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 25 августа 2023 г. № 928.

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Во время военного положения установлены специальные надбавки для работников, исполняющих обязанности в условиях особой рабочей среды на территориях возможных и активных боевых действий. Они могут составлять 50% или 100% должностного оклада в зависимости от обстоятельств.

Таким образом, местные власти и военные администрации имеют право устанавливать надбавки для работников, в том числе для педагогов, работающих в учреждениях, финансируемых из местного бюджета.

Хотя закон не обязывает предоставлять дополнительные выплаты, местные власти могут вводить надбавки и премии для учителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какова будет минимальная зарплата в марте 2025 года.

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