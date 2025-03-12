Двойные льготы: кто из украинцев в марте получит скидку на коммуналку за два месяца

В марте 2025 года в Украине начислят льготы на жилищно-коммунальные услуги сразу за два месяца в связи с внедрением новых единых правил. Право на скидку будут иметь только те семьи, чей средний доход не превышает 4,24 тыс. грн.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), теперь для назначения помощи будет учитываться максимально допустимый уровень дохода семьи. Об этом пишет OBOZ.UA.

Корректировка правил предоставления льгот вызвана необходимостью эффективного распределения финансовых ресурсов государственного бюджета. Ранее отдельные категории граждан могли пользоваться льготами без учета уровня доходов, однако из-за ограниченного финансирования эти условия были изменены. Отныне скидки на коммунальные услуги будут назначаться по единому критерию, который зависит от среднего дохода семьи.

В Пенсионном фонде сообщили, что в феврале 2025 года льготы не начислялись, поэтому семьи, которые соответствуют установленным требованиям по доходу, получат компенсацию сразу за два месяца. Если же семья не соответствует этим критериям, льготы ей не предусмотрены.

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Изменения повлияют только на граждан, которые обратятся за льготами в 2025 году. Те, кто пользовался льготами до конца 2024 года, смогут перейти на новые условия после завершения отопительного сезона.

В новой системе предоставления льгот предусмотрено несколько важных исключений. В частности, участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью, полученной в результате войны, не подпадают под общие правила. Для них сохранены отдельные условия, позволяющие получать льготы без учета уровня дохода. Сейчас право на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги имеют различные категории граждан, среди которых:

пенсионеры;

учителя пенсионного возраста при условии, что их доходы соответствуют установленным критериям;

другие категории, отвечающие требованиям по уровню дохода.

Стоит отметить, что в марте льготы получат граждане, которые соответствуют новым критериям, то есть их ежемесячный доход не превышает 4,24 тыс. грн. Пенсионный фонд Украины проведет начисления сразу за два месяца в марте 2025 года.

Напомним, Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий за отопительный сезон.

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