Джеймс Кэмерон повторил финал "Титаника", где показал причину гибели Джека Доусона

Известный кинорежиссер культовых фильмов Джеймс Кэмерон показал финальную сцену из фильма “Титаник". Он объяснил зрителям, почем персонаж фильма Джек Доусон не смог бы выжить при крушении лайнера.

На видео, которое появилось на Youtube-канале Natinal Geographic, он воспроизвел саму известную сцену из “Титаника". Для своей документальной ленты он пригласил каскадеров с такой же массой тела, как у актеров.

Таким образом режиссер ответил на критику фанатов, которые считали, что Джек Доусон глупо погиб и мог удержаться на куске деревянной обшивки.

Финал культового фильма он попытался доказать с помощью науки. Спецвыпуск, посвященный этой сцене, выйдет в феврале.

"Мы провели тщательное исследование с экспертом по гипотермии, который воспроизвёл "плот" из фильма, рассказал режиссёр.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие актеры с датчиками. Они имели такой же вес тела, как и пара Роуз и Джека и также были помещены в ледяную воду.

"Мы проверили, смогли бы герои выжить с применением различных методов спасения. Вывод оказался таким: вдвоём они бы не выжили. Только один", - говорится на видео.

По подсчетам экспертов, Джек продержался бы всего 8 минут.

На видео также хорошо видно, что на Роуз находится примитивный жилет, а у Джека мокрые волосы. Предполагается, что юноша наверняка получил значительное переохлаждение.

Ранее сообщалось, что во время съемок главная героиня Кейт Уинслет заработала пневмонию.

Что известно про фильм “Титаник"

Американский фильм-катастрофа вышел на экраны в 1997 году.

Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Бюджет составил 200 млн долларов.

Этот фильм "Титаник" установил рекорд, став первой картиной, преодолевшей рубеж в 1 млрд $, второй — в 2 млрд $.

Кроме того, "Титаник" назван самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всём мире свыше 1,8 миллиарда долларов, и удерживал это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито фильмом того же режиссёра "Аватар".

Фильм стал рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" - всего их 11.

Известно, что в феврале "Титаник" получит перевыпуск в кинотеатрах США. 14 февраля фильм покажут в 4K.

Напомним, что недавно в прокате стартовал новый сиквел Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Продолжение фильма наделало много шума в еще до премьеры.

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