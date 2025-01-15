Джошуа может сразиться с Уайлдером вместо Фьюри

Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который мог стать главным событием 2024 года, больше не состоится. "Цыганский король" объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, оставив Джошуа в поисках нового соперника. Это решение стало неожиданностью для фанатов бокса, ведь многие надеялись увидеть их противостояние на ринге. В то же время эксперты начали активно обсуждать, кто может стать следующим оппонентом британца.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сообщил, что среди возможных кандидатов на будущий бой рассматривается американский боксер Деонтей Уайлдер. Уайлдер, известный своими мощными ударами и яркими боями, может стать самым интригующим соперником для Джошуа. Их потенциальный поединок уже вызывает большой интерес в спортивном сообществе. Встреча с таким опасным соперником станет серьёзным испытанием для Энтони, который стремится восстановить свою позицию среди элиты мирового бокса. Подобный поединок также имеет все шансы стать одним из главных боксерских шоу года.

Кроме Уайлдера, среди возможных оппонентов Джошуа называются Мартин Баколе, Диллиан Уайт и победители боёв Чжана Чжилея против Агита Кабайела и Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. Однако именно встреча с Уайлдером считается самой вероятной и привлекательной для фанатов. У каждого из этих соперников есть свои сильные стороны, которые могут создать Джошуа серьёзные трудности. В частности, Баколе известен своей выносливостью, а Дюбуа — мощными ударами. Выбор соперника будет зависеть не только от спортивной формы, но и от финансовой привлекательности боя для обоих боксёров.

Недавно Энтони Джошуа появился на церемонии вручения наград от издания The Ring, где встретился со своим бывшим соперником Александром Усиком. Джошуа публично отметил мастерство Усика и его вклад в развитие бокса, демонстрируя уважение к украинскому чемпиону. Это была не просто встреча, а возможность показать взаимное уважение между двумя выдающимися боксёрами современности. Такие моменты важны для популяризации спорта и привлечения новых фанатов.

На данный момент дата следующего боя Джошуа ещё не определена, но эксперты уверены, что это будет событие мирового масштаба. Особенно, если соперником станет Деонтей Уайлдер, чей стиль и достижения гарантируют зрелищный бой. Боксёры такого уровня всегда вызывают интерес, ведь их поединки — это сочетание техники, силы и непредсказуемости. Фанаты уже с нетерпением ожидают официальных объявлений, которые определят дальнейшую судьбу Энтони Джошуа в мире бокса.

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