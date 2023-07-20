'еБронирование' военнообязанных: когда появится услуга, и как она будет работать

В Украине заработает механизм электронного бронирования военнообязанных. Этот документ можно будет распечатать.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики, передает Укринформ. В настоящее время механизм "еБронирования" нарабатывают Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации.

"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, – это строим вместе с Минцифры условно "еБронирование". Предварительно то, что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", – сказал Игорь Фоменко.

По его словам, такой электронный документ будет содержать и QR-код, поэтому его можно будет распечатывать. Фоменко считает, что на разработку "еБронирования" понадобится около трех месяцев, поскольку "это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования". Также в связи с появлением "еБронирования" с учетом диджитализации перепишут 76-е постановление Кабмина о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Игорь Фоменко добавил, что сейчас более 500 тысяч военнообязанных уже забронированы, а более четырех тысяч предприятий определены критически важными.

Напомним, с 1 июля введены новые критерии для предоставления брони работникам на предприятиях, играющих важную роль в экономике. В частности, правительство расширило критерии для бронирования от призыва в Вооруженные силы Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!