Эффективный способ избавиться от плесени в доме: исчезает за 1 час без "химии"

Как избавиться от плесени в доме - что помогает от плесени и как очистить стены от плесени

Скопление воды, нехорошая вентиляция, трудности с инфильтрацией и другие причины приводят к образованию плесени на стенках. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.

Издание Sante Plus предложило экологичный и экономичный способ, чтобы победить эти микроскопические грибки. Для этого вам нужен белый уксус и пищевая сода.

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Натуральное средство из двух ингредиентов поможет вывести плесень из стен в вашем доме. Подготовьте белый уксус, содержащий уксусную кислоту, и пищевую соду, которая поглощает влагу. Комбинация двух продуктов поможет удалить пятна и дезинфицировать проблемные места.

Что вам нужно:

200 граммов пищевой соды,

10 мл воды,

15 мл концентрированного белого уксуса 14 градусов.

1. Первый шаг – приготовить пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды и налив уксус в пульверизатор.

2. Затем нанесите пасту непосредственно на участки, пораженные следами плесени (стены, потолки, стыки и т.п.).

3. Оставьте на 1 час, прежде чем рассеять белый уксус во всю поверхность, которую нужно обработать. В результате происходит химическая реакция в виде пены, позволяющая легко удалить следы плесени.

4. Оставьте действовать примерно на десять минут, затем протрите пятна губкой.

5. Промойте водопроводной водой или белым уксусом, разведенным в воде.

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