Егеря-десантники показали разгром окопов и блиндажей россиян возле Кременной: эффектное видео из дрона

Бойцы ВСУ эффектно уничтожили укрепление россиян в районе Кременной с САУ Краб

Егеря-десантники показали разгром российских оккупантов в районе Кременной Луганской области. Враг привез новое пополнение, а украинские защитники очень быстро заметили и уничтожили.

Видео опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ. На ролике видна зрелищная ликвидация техники и личного состава врага.

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Отмечается, что воины 71-й отдельной егерской бригады ДШУ показали, как разгромили укрепление россиян в Кременной.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", – говорится в сообщении.

Координаты из дронов передали на самоходные артиллерийские установки "Краб" и ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты нарыли окопы и построили блиндажи.

"Под таким огневым шквалом любой тайник станет последним", – отметили в Telegram-канале.

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Напомним, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года. Об этом пишет зарубежное издание со ссылкой на людей, близких президенту России.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.

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