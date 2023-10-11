Его наследие вдохновляет ученых: Ученые назвали самого умного человека в истории

Наследие сэра Исаака Ньютона продолжает вдохновлять ученых и мыслителей, свидетельствуя о большом влиянии человеческого желания к знаниям, творчеству и гениальности на свет.

Среди ученых и исследователей существует всеобщее признание того, что Исаак Ньютон считается самым умным человеком в мире. Это мнение высказывает издание Big Think.

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"Настоящий умный человек обладает поразительной осведомленностью в разных областях знаний, и творчество играет важную роль. Творческие размышления могут проявлять возможности там, где другие видят тупик. Что касается IQ Исаака Ньютона, он остается загадкой, поскольку в 17 веке тестов на измерение интеллекта не существовало. Но можно смело утверждать, что ответы на тестах со многими вариантами выбора были бы для него детской игрой. Вероятно, он бы быстро ответил на все вопросы и потратил оставшееся время на усовершенствование самого теста", – говорится в сообщении.

Исследователи подчеркивают, что отличие Исаака Ньютона состоит не только в его интеллекте, но и в глубоких знаниях и творческих способностях.

Этот великий ученый был подлинным эрудитом, охватившим физику, математику и теологию. Он также славился своей верностью религии и алхимии.

"Однако то, что делает Ньютона настоящим огромным гением, это его непревзойденный творческий потенциал. Он придумал ключевые инструменты и устройства, которые революционизировали науку. Для изучения ускорения он создал производную, ставшую фундаментальным понятием в математике. Он также разработал интегрирование, еще один важный инструмент для вычислений, позволяющий находить площадь кривых поверхностей. Эти инновации были неизвестны до того, как Ньютон внес их в науку", – подчеркивают эксперты.

Они называют Исаака Ньютона квинтэссенцией эрудита и творческого гения, а также примером идеала разумного человека.

"Его вклад в науку, математику, теологию и другие области остается беспрецедентным. Однако его выдающийся интеллект был результатом больших личных затруднений, что свидетельствует о том, что гениальность часто требует преодоления больших вызовов", – заключают ученые.

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