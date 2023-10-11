Його спадок надихає науковців: Вчені назвали найрозумнішу людину в історії

Спадщина сера Ісаака Ньютона продовжує надихати науковців і мислителів, свідчачи про великий вплив людського бажання до знань, творчості і геніальності на світ.

Серед вчених і дослідників існує загальне визнання того, що Ісаак Ньютон вважається найрозумнішою людиною у світі. Цю думку висловлює видання Big Think.

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"Дійсно розумна людина володіє вражаючою обізнаністю у різних галузях знань, і творчість грає важливу роль. Творчі розмисли можуть виявляти можливості там, де інші бачать тупик. Щодо IQ Ісаака Ньютона, він залишається загадкою, оскільки в 17 столітті тестів на вимірювання інтелекту не існувало. Але можна сміливо стверджувати, що відповіді на тестах з багатьма варіантами вибору були б для нього дитячою грою. Ймовірно, він швидко відповів би на всі питання і витратив би залишений час на удосконалення самого тесту", – зазначено в повідомленні.

Дослідники підкреслюють, що відмінність Ісаака Ньютона полягає не лише в його інтелекті, але й у глибоких знаннях і творчих здібностях.

Цей великий учений був справжнім ерудитом, який охопив фізику, математику і теологію. Він також славився своєю відданістю релігії та алхімії.

"Однак те, що робить Ньютона справжнім величезним генієм, це його неперевершений творчий потенціал. Він вигадав ключові інструменти і пристрої, які революціонізували науку. Для вивчення прискорення він створив похідну, яке стало фундаментальним поняттям в математиці. Він також розробив інтегрування, ще один важливий інструмент для обчислень, який дозволяє знаходити площу кривих поверхонь. Ці інновації були невідомими до того, як Ньютон вніс їх у науку", – підкреслюють експерти.

Вони називають Ісаака Ньютона квінтесенцією ерудита і творчого генія, а також прикладом ідеалу розумної людини.

"Його внесок у науку, математику, теологію і інші галузі залишається безпрецедентним. Однак його видатний інтелект був результатом великих особистих труднощів, що свідчить про те, що геніальність часто вимагає подолання великих викликів", – підсумовують вчені.

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