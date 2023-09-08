Экипаж Shark на Запорожье помог уничтожить 5 боевых машин оккупантов из состава ЗРК 'Бук' (взрывное видео)

На Запорожском направлении комплекс Shark скорректировал удар управляемыми реактивными боеприпасами GMLRS по российским зенитно-ракетным комплексам "Бук". Было уничтожено 5 ЗРК.

Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым". Отмечается, что системы HIMARS с помощью украинских комплексов аэроразведки "ШАРК" ликвидировали и повредили пять боевых машин из зенитно-ракетных комплексов "Бук" оккупантов.

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На видео можно увидеть, как реактивный снаряд GMLRS попадает в "Бук" и разлетается на куски. Ракеты ЗРК детонируют и тоже взрываются.

"Экипаж только одного "ШАРКа" в Запорожье обнаружил и помог уничтожить или повредить 5 боевых машин из состава зенитных ракетных комплексов "Бук"", — прокомментировали эти кадры в фонде.

Справка: "ШАРК" – это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

Благодаря высоконадежному модулю связи и современной камерной системе беспилотник позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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