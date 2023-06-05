Эколог сэкономил на туалетной бумаге тысячи долларов за 10 лет: чем пользовался

Американский эколог Робин Гринфилд 10 лет назад перестал пользоваться туалетной бумагой и утверждает, что сэкономил тысячи долларов. Он заменил туалетную бумагу листьями известного всем растения, которое легко вырастить дома в горшках или на участке возле дома.

Сначала Робин Гринфилд в 2013 году перестал пользоваться бумагой, купленной в магазине, заменив их остатками салфеток. Затем заметил листья растения "Голубая шпора", которые имели "идеальный размер и текстуру", поэтому начал пользоваться только ими.

После того, как он сэкономил значительную сумму, не покупая бумагу, он решил и других побуждать использовать именно листья растения, сообщает издание Wales Online.

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Он сказал: "Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию ископаемого топлива в транспорте. Поэтому идея выращивать собственно дома и искать альтернативы потреблению никогда не была столь актуальна".

Робин говорит, что голубую шпору можно просто усадить дома, чтобы иметь запас туалетной бумаги на всю жизнь. "Среднестатистический американец тратит 11 198 долларов на туалетную бумагу в течение своей жизни, поэтому это также имеет огромную финансовую выгоду", – добавил он.

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