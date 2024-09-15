Экономическое бронирование: Шмыгаль раскрыл, какой будет мобилизация в Украине

В Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Он отметил важность обновления механизма бронирования для бизнеса, которое должно заработать в ближайшее время. Премьер подчеркнул необходимость выбора: либо служба в армии, либо работа на экономическом фронте.

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Шмыгаль отметил, что государство должно поддерживать баланс между мобилизацией и экономикой: одна часть населения защищает страну на фронте, другая обеспечивает производство, наполнение бюджета и поддержку оборонных потребностей. По его словам, правительство тесно сотрудничает с военными для сохранения этого баланса.

Премьер-министр также подчеркнул, что количество забронированных работников может возрасти, однако это зависит от соблюдения всех требований мобилизации. "Мы понимаем, что можем увеличить количество забронированных, но только при условии, что будет сохранена "математика" мобилизации", – резюмировал Шмыгаль.

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