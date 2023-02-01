Эксперт по сну объяснил, почему не стоит спать голыми

Доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта, регулярно публикующий в TikTok видео, касающиеся различных медицинских вопросов, объяснил, почему не стоит ложиться спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

По его словам, ночью люди выделяют не только пот, но и газы. Поэтому во время метеоризма, являющегося естественным физиологическим процессом, могут выделяться фекалии.

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Энтони Юн утверждает – спать без нижнего белья негигиенично. Он отметил, что в среднем человек "выпускает газы" 15-25 раз в сутки.

"Это может произойти, пока вы спите. И в одном из исследований ученые доказали, что всякий раз, когда вы пускаете газы, вы "распыляете" небольшое количество фекалий. Это не совсем то, что мы производим в туалете, но это также может быть опасным. То же исследование показывает, что если на вас будет плотное обтягивающее белье, то оно задержит эти частицы. Поэтому ради партнера по кровати, пожалуйста, спите в нижнем белье", — отметил врач.

Он также отметил, что женщинам можно спать без нижнего белья – "если гинеколог дает такие рекомендации".

"Совет ребятам – натягивайте перед сном плотные трусы", – сказал Энтони Юн. Также он рекомендовал менять нижнее белье каждый день и регулярно менять простыни.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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