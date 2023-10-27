Эксперт назвал лучшее место для хранения шоколада, которое улучшает его вкус
Продукты питания, такие как шоколад, уже давно являются частью дебатов, когда дело доходит до хранения. Люди обычно колеблются между шкафом на кухне и холодильником.
Но, по словам экспертов онлайн-магазина продовольственных товаров MuscleFood, существует только одно место, где следует хранить шоколад. Дело не только в личных предпочтениях, но и в поддержании качества продукта, сообщает Express.co.uk.
Многие любят есть холодный шоколад из холодильника, а другие предпочитают его кремовую текстуру, когда он лежит в шкафу.
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Эшли Тош из MuscleFood.com утверждает, что, сохраняя его холодным, можно значительно изменить вкус. Поэтому шоколад следует хранить в шкафу на кухне.
По ее словам, хранение шоколада в холодильнике приводит к возникновению сахарного налета, когда шоколад хранится при слишком низкой температуре. Это может серьезно повлиять на вкус, сделать его зернистым или пузырчатым и повлечь за собой побеление шоколада.
Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.
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