Эксперт объяснил, как легко отмыть чайник от налета без агрессивной химии

Использование электрочайника с течением времени приводит к образованию белых отложений, известных как известковый налет. Он не только портит вкус чая, но и оказывает влияние на эффективность прибора.

Если в чайнике скапливается известковый налет, ему придется прилагать больше усилий, чтобы нагреть воду, тратя больше энергии. Эксперты рассказали, чем можно удалить налет, без агрессивной химии, сообщает Express.co.uk.

Эффективный способ очистить чайник с помощью белого уксуса и воды. Для этого нужно наполнить чайник раствором уксуса и воды в равных частях и оставить на ночь.

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Утром обязательно тщательно промойте его во избежание попадания уксуса в напитки. После этого известковый налет довольно легко отпадает.

Для последнего шага вскипятите чайник свежей водой и опорожните его еще раз, чтобы избавиться от любых уксусных запахов. Лимонную кислоту можно использовать для очистки чайника так же, как белый уксус.

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