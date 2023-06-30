Эксперт объяснил, вырастут ли цены на бензин и дизтопливо с 1 июля

С 1 июля в Украине должна вступить в действие довоенная ставка НДС на топливо в размере 20%. Прогнозировалось, что операторы АЗС повысят цены на бензин и дизельное топливо.

Между тем, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн во время телемарафона заявил, что рост цен на топливо в Украине не будет внезапным. Вместо этого стоимость топлива будет постепенно увеличиваться с 1 июля, но наценки заправочных станций будут уменьшены на 2-3 гривны за литр.

По его словам, трейдеры привезли значительные запасы горючего еще в мае и июне, что обеспечит плавный процесс перехода к новой системе налогообложения. Предполагается смешивание топлива, поставляемое до 1 июля по старым налоговым ставкам, с горючим, которое будет поступать по новой системе налогообложения. Этот процесс перехода позволит избежать резкого роста цен на горючее.

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Сергей Куюн также отметил, что стоимость горючего увеличится на 11 гривен за литр в случае с бензином, на 8 гривен за литр в случае с дизтопливом и на 3 гривны за литр в случае со сжиженным газом вследствие роста налоговых составляющих. Однако эксперт считает, что наценки заправочных станций будут уменьшены, что позволит удержать рост цен на уровне 2-3 гривны на литре.

Куюн выразил надежду, что снижение мировой цены на нефтепродукты также будет способствовать снижению влияния роста цен на топливо в Украине.

По его словам, окончательные результаты этого перехода можно оценить в конце июля-августа 2023 года.

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